Une célèbre influenceuse volera-t-elle la vedette à Federer ?

Après n’avoir pas réussi à convaincre Roger Federer de commenter Wimbledon, la BBC étudie dorénavant une piste un peu différente.

Au début de l'année, il y a eu plusieurs spéculations sur un accord entre Roger Federer et la BBC. La chaîne de télévision britannique voulait faire du Suisse son expert pour Wimbledon. En même temps, la SRF essayait aussi d'engager le Rhénan comme commentateur pour un tournoi du Grand Chelem. Dans les deux cas, il n'y a finalement pas eu d'accord. Les honoraires demandés par Federer étaient probablement trop élevés, selon les rumeurs.

La BBC cherche donc des alternatives et examine une suggestion de l'ancien joueur britannique, John Loyd. Ce dernier a proposé d’enrôler l’influenceuse Rachel Stuhlmann. Si la chaîne britannique réussit son coup, le casting prendrait une direction totalement différente par rapport à ce qu’aurait été l’engagement de Roger Federer. Du point de vue de Loyd, l'influenceuse, spécialisée dans le tennis, est «absolument nécessaire» pour la chaîne.

L'Américaine de 31 ans s'est lancée dans les médias sociaux ces dernières années et a rencontré beaucoup plus de succès que sur le court... Sur ses photos, Stuhlmann se montre souvent assez légèrement vêtue, mais elle poste aussi régulièrement des commentaires et des conseils en lien avec le tennis.

«J'aimerais bien tenter l'aventure», a confirmé Stuhlmann au journal «The Sun». L'Américaine se décrit comme une grande fan du tournoi anglais, mais elle est un peu rebutée par la garde-robe conservatrice du All England Club. Cependant, elle ne changerait rien à Wimbledon. «C'est parfait comme ça», ajoute-t-elle.

On ne sait pas encore si la BBC va vraiment franchir le pas. D'une certaine manière, cela ne correspondrait pas du tout au concept de l'émission, où la chaîne a pratiquement toujours collaboré avec des ex-professionnels de renom pour le rôle d'expert. Mais parfois, il faut aussi un vent de fraîcheur. Et Stuhlmann l'apporterait sans aucun doute.