Stan Wawrinka (ATP 98) bénéficie d'une opportunité peut-être unique d'atteindre une... 43e fois le stade des 16es de finale en Grand Chelem. Le Vaudois pourra croire en son étoile mercredi au 2e tour à Roland-Garros face à Pavel Kotov (ATP 56) s'il évolue dans le même registre que dimanche face à Andy Murray.

Stan Wawrinka a une occasion à saisir mercredi à Roland-Garros. KEYSTONE

«Je ne me posais pas la question du déclic. J'ai continué à pousser chaque jour au maximum. Je savais que mon niveau de jeu était là, et j'essayais de faire le maximum pour l'amener en match», a expliqué devant la presse un Stan Wawrinka pas surpris d'avoir affiché un tel niveau face à Andy Murray (6-4 6-4 6-2).

«Je joue très, très bien à l'entraînement. Mais je n'étais pas parvenu à gagner les matches qu'il fallait. J'en ai perdu beaucoup en étant devant au score et en étant hésitant dans mes choix», a poursuivi le Vaudois, jamais aussi fort que lorsqu'il joue de manière naturelle et libérée.

Discipline

Face à Andy Murray, «j'ai été très discipliné dans mes choix, dans ce que j'avais envie de faire sur le court», s'est réjoui l'ex-no 3 mondial, pour qui cela se joue avant tout dans la tête. «Je dois accepter la nervosité, je dois me recadrer sans me laisser aller», a-t-il souligné après ce qui fut son quatrième succès de l'année.

«Je dois faire au mieux tout ce que je peux contrôler», a conclu Stan Wawrinka, qui devra livrer un autre match plein mercredi face à Pavel Kotov. Il n'a encore jamais affronté le Russe de 25 ans, qui évolue en pleine confiance en ayant obtenu dimanche son meilleur classement après avoir atteint les quarts de finale à Lyon.

Joueur solide (1m91, 89 kg), Pavel Kotov s'était auparavant hissé en demi-finale à Marrakech puis au 3e tour à Madrid sur terre battue. Il pourrait quant à lui atteindre pour la première fois le 3e tour d'un Majeur, après avoir sorti la tête de série no 32 Cameron Norrie en cinq sets au 1er tour.

Golubic en outsider

Tombeuse de Barbora Krejcikova (no 24) au 1er tour, Viktorija Golubic (WTA 76) fera quant à elle figure d'outsider face à Anastasia Potapova (WTA 41) mercredi au 2e tour. La Zurichoise, qui n'a jamais atteint les 16es de finale à Paris, a perdu les deux duels livrés face à la Russe. Avec un sec 6-2 6-3 il y a un an et demi à Cluj-Napoca comme dernière référence.

ATS