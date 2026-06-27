Stan Wawrinka (ATP 110) s'apprête à disputer son dernier Wimbledon. Avant son entrée en lice mardi face à l'Italien Matteo Berrettini (49), le Vaudois s'est dit «heureux» de ce qu'il a pu accomplir à Londres.

Une dernière danse sur le gazon londonien. C'est ce qui attend le triple vainqueur en Grand Chelem cette semaine, dans le seul tournoi majeur qu'il n'a jamais remporté.

La tâche s'annonce difficile face à Berrettini, finaliste à Londres en 2021 et vainqueur de quatre tournois ATP sur gazon, comme l'admet le Suisse de 41 ans. «C'est un bon ami, nous nous connaissons depuis très longtemps, a indiqué Wawrinka samedi. Nous nous sommes également beaucoup entraînés ensemble, sans jamais nous affronter lors d'un match officiel. C'est un gros adversaire, un challenge», a-t-il renchéri.

Un 19e Wimbledon

Présent dans le tableau principal de Wimbledon à la faveur d'une invitation des organisateurs, le Vaudois s'est réjoui de pouvoir y concourir une 19e fois: «On sent l'histoire du tennis, je suis très heureux de venir ici à chaque fois. Cette surface a toujours été plus compliquée pour mon jeu, mais je suis très content de ce que j'ai pu accomplir ici.»

Celui qui se déclare «tennistiquement à un très bon niveau» a annoncé vendredi qu'il ferait ses adieux lors d'une exhibition le 19 décembre prochain à Genève. «C'était important pour moi d'organiser une dernière fête en Suisse, après toutes les émotions que j'ai eues lors de la Coupe Davies et des Jeux olympiques. Le «quadra» y célébrera sa fin de carrière notamment en compagnie d'Andy Murray et de Roger Federer. «J'ai eu de la chance que Roger accepte», a-t-il souri.