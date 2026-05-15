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Geneva Open Une édition 2026 avec Wawrinka et Ruud sous les projecteurs

ATS

15.5.2026 - 19:17

L'édition 2026 du Geneva Open, dont les premiers matches du tableau principal sont prévus dimanche, s'annonce très ouverte. Les projecteurs seront notamment braqués sur Stan Wawrinka (ATP 125), qui dispute son dernier tournoi officiel en Romandie, et sur Casper Ruud (ATP 23), qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

Wawrinka et Ruud attirent les regards à Genève.
Wawrinka et Ruud attirent les regards à Genève.
EPA

Keystone-SDA

15.05.2026, 19:17

15.05.2026, 19:57

Titré deux fois sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2016 puis 2017, pour ce qui demeure son 16e et dernier sacre sur l'ATP Tour), Stan Wawrinka n'aborde pas ce Geneva Open dans les meilleures dispositions. Le Vaudois de 41 ans reste sur un forfait avant son 2e tour de qualifications à Rome il y a dix jours.

L'ex-no 3 mondial est qui plus est en panne de confiance. Après un début d'année convaincant, marqué par un 3e tour à l'Open d'Australie, il n'a pas su enchaîner. Battu d'entrée dans ses quatre premiers tournois joués sur terre battue (un Challenger, deux Masters 1000 et un ATP 500), il a renoué avec la victoire non sans mal à Rome au 1er tour des qualifications.

Geneva Open. Stan Wawrinka hérite d’un gros défi pour son entrée en lice

Geneva OpenStan Wawrinka hérite d’un gros défi pour son entrée en lice

Le tirage au sort, effectué vendredi soir, ne s'est qui plus est pas montré clément. Le triple vainqueur de Grand Chelem affrontera au 1er tour le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 35), vainqueur du Challenger d'Aix-en-Provence au début du mois de mai et encore en lice en demi-finale à Valence cette semaine.

Stan Wawrinka est par ailleurs le seul Suisse admis dans le tableau principal du tournoi. Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 355) et le Bâlois Henry Bernet (ATP 480), vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors en 2025, ont reçu comme lui une invitation mais pour les qualifications qui démarrent samedi.

Ruud en favori

Triple vainqueur à Genève (2021, 2022, 2024), Casper Ruud est le favori logique de ce tournoi. Le Norvégien, qui pointait encore au 7e rang mondial douze mois plus tôt, a reculé à la 23e place après un début d'exercice 2026 très moyen. Il a retrouvé des couleurs à Rome, où il s'est hissé en finale. Mais voudra-t-il tout donner à Genève, à moins d'une semaine des trois coups de Roland-Garros?

La tête de série no 1 du tableau est Taylor Fritz (ATP 7). Mais d'une part la terre battue n'est pas sa tasse de thé, et d'autre part l'Américain effectue son retour après une pause forcée de près de deux mois due à une blessure. No 2, le fantasque Alexander Bublik (ATP 11) est quant à lui capable du pire mais aussi du meilleur. Le Kazakhe est d'ailleurs le tenant du titre à Gstaad.

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