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Rome Une élimination cauchemardesque pour Rebeka Masarova

ATS

10.5.2026 - 14:19

Dernière Suissesse en lice, Rebeka Masarova (WTA 160) a pris la porte au 3e tour du WTA 1000 de Rome, comme Belinda Bencic et Viktorija Golubic la veille. Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, la Bâloise a même vécu un cauchemar dimanche face à Jessica Pegula (WTA 5).

Keystone-SDA

10.05.2026, 14:19

10.05.2026, 14:26

Rebeka Masarova a été écrasée 6-0 6-0 par l'Américaine, laquelle avait déjà bouclé son match du 2e tour sur un 6-0 (face à Zeynep Sonmez). Cette partie n'a duré que 61 minutes.

Masarova n'a remporté que 25 points au total, dont 7 seulement sur le service d'une Jessica Pegula impitoyable. L'Américaine n'a rien lâché, remportant notamment deux jeux dans lesquels son adversaire bâloise avait mené 40/0 sur son propre service.

Les quatre victoires – dont une face à la 23e mondiale Leylah Fernandez au 2e tour – obtenues à Rome feront néanmoins le plus grand bien à Rebeka Masarova. Elle gagnera une trentaine de places au classement WTA à l'issue de ce tournoi.

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