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Rome Une finale de plus pour Jannik Sinner à domicile 

ATS

16.5.2026 - 16:37

Jannik Sinner est en finale du Masters 1000 de Rome, où il affrontera Casper Ruud dimanche. Le no 1 mondial s'est imposé 6-2 5-7 6-4 face à Daniil Medvedev (ATP 9) dans une demi-finale qui n'avait pas pu se terminer vendredi soir en raison de la pluie.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.05.2026, 16:37

16.05.2026, 16:46

L'Italien a ainsi porté son record à 33 succès consécutifs dans des tournois estampillés Masters 1000. Il visera dimanche un sixième titre d'affilée dans cette catégorie de jeu, la plus importante après les Grands Chelem, après avoir triomphé à Paris l'automne dernier puis à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid en 2026.

Mais son succès face à Daniil Medvedev, remporté après 2h37 et sur deux jours, pourrait laisser des traces à l'approche de Roland-Garros (24 juin-7 juin), le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès et son objectif de l'année. Sinner a montré vendredi, dans la deuxième manche, d'inquiétants signes de fatigue.

Le no 1 mondial tentera dimanche de devenir le premier Italien à remporter les Internationaux d'Italie, côté masculin, depuis Adriano Panatta en 1976. S'il s'impose et s'offre un 29e titre, un cinquième cette année, il deviendra le deuxième joueur de l'histoire après Novak Djokovic à avoir remporté les neuf Masters 1000 au calendrier.

Son prochain adversaire sera donc le Norvégien Casper Ruud (ATP 25), qui n'a lui eu aucun mal à décrocher son billet dès vendredi en assommant 6-1 6-1 un autre Italien, Luciano Darderi (ATP 20). Ruud, qui retrouve la lumière après des mois de doute, est attendu dès lundi au Parc des Eaux-Vives pour le Geneva Open.

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