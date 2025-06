Sa victoire en finale de Roland-Garros contre Aryna Sabalenka n'était peut-être pas «jolie,» mais le «travail a été fait», a estimé l'Américaine Coco Gauff après son titre.

Coco Gauff estime avoir « fait le travail ». AP

Keystone-SDA ATS

A quel point c'était dur aujourd'hui de remporter votre premier titre à Roland-Garros?

«C'était super dur. Quand je suis entrée sur le court et que j'ai senti le vent, je me suis dit que la journée allait être très, très difficile. Et je savais que ça allait dépendre uniquement du mental. Ça s'est vraiment joué sur les derniers points. Ce n'était pas joli, mais le travail a été fait, et c'est tout ce qui compte.»

Vous avez dit avoir traversé des moments difficiles lors de votre défaite en finale de Roland-Garros en 2022. Pouvez-vous en parler et expliquer ce qui a fait surgir ces pensées alors que vous teniez le trophée aujourd'hui?

«Je me suis juste souvenue de cette cérémonie quand Iga a gagné. Je me rappelle avoir essayé de prêter attention à chaque détail en me disant que moi aussi j'avais envie de vivre ça un jour. Quand on a joué l'hymne polonais, je me souviens clairement l'avoir regardée, très émue. Et je me suis dit que c'était un moment incroyable. Alors, quand on a joué l'hymne américain aujourd'hui, j'y ai pensé.»

Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir perdu le premier set au tie-break?

«D'abord de la déception, surtout parce que j'ai eu plein d'occasions dans ce tie-break. Elle a bien joué les points importants dans ce set. Mais j'ai essayé d'être plus agressive dans le deuxième set, et ça a marché. Dans le troisième, je savais qu'elle allait élever son niveau de jeu, ce qu'elle a fait dès le premier jeu. Alors je me suis dit qu'il fallait essayer de m'adapter. Et juste courir. C'est tellement difficile de la déborder. Donc je faisais de mon mieux pour la mettre sur la défensive. Mais avec le vent, je sentais que c'était aussi plus important d'essayer de remettre autant de balles que possible dans le court, juste parce que c'est difficile de frapper la balle dans une bonne position car la trajectoire bougeait beaucoup. Certains coups sur lesquels je me sentais vraiment à l'aise en temps normal étaient horribles aujourd'hui.»