Masters 1000 de Paris Méthodique et implacable, Sinner écrabouille Zverev

ATS

1.11.2025 - 18:41

La finale du Masters 1000 de Paris opposera Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime. Le no 2 mondial a écrasé le tenant du titre Alexander Zverev (ATP 3) 6-0 6-1 samedi en demi-finale.

Keystone-SDA

01.11.2025, 18:41

Jannik Sinner a cueilli samedi son 25e succès consécutif sur dur en indoor, une série entamée lors de la phase finale de la Coupe Davis 2023. Il retrouvera en finale Félix Auger-Aliassime (ATP 10), qui a dominé le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 16) 7-6 (7/3) 6-4 dans la première demi-finale.

Masters 1000 de Paris. Jannik Sinner signe une première et écrit l’histoire du tennis italien

Masters 1000 de ParisJannik Sinner signe une première et écrit l’histoire du tennis italien

Impitoyable, Jannik Sinner n'a laissé aucune chance à un Alexander Zverev visiblement émoussé après un quart de finale de finale conclu tard vendredi soir face à Daniil Medvedev. Il n'a perdu que 7 points sur son service, laissant filer le seul premier jeu de la deuxième manche après avoir manqué une balle de break.

Une première pour «FAA» ?

Félix Auger-Aliassime a pour sa part connu une petite baisse de régime face à Alexander Bublik, qui a mené 4-1 dans la deuxième manche. Mais le Canadien de 25 ans a su élever son niveau de jeu pour atteindre sa 20e finale sur l'ATP Tour, la cinquième cette saison.

US Open. Felix Auger-Aliassime déjoue les pronostics et venge Riedi

US OpenFelix Auger-Aliassime déjoue les pronostics et venge Riedi

L'enjeu sera grand pour «FAA», qui n'a encore jamais remporté de tournoi Masters 1000. Il décrocherait en effet le huitième ticket pour le Masters ATP de Turin s'il venait à s'adjuger son neuvième titre sur le circuit principal. Mais, s'il affiche un bilan de 2-2 face à Jannik Sinner, il reste sur deux défaites face à l'Italien.

