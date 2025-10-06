  1. Clients Privés
Tennis Une grande première pour la Grisonne Simona Waltert

ATS

6.10.2025 - 08:46

Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.

Simona Waltert fait son entrée dans le top 100 (archives).
Simona Waltert fait son entrée dans le top 100 (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 08:46

06.10.2025, 09:02

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).

