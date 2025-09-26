Les organisateurs des Swiss Indoors de Bâle ont attribué vendredi les deux premières invitations pour l'édition 2025. Elles reviennent au Vaudois Stan Wawrinka et à l'espoir bâlois Henry Bernet.

Stan Wawrinka a reçu une wild card pour les Swiss Indoors sda

Le «quadra» Stan Wawrinka (ATP 129) disputera pour la 17e fois l'ATP 500 rhénan disputé dans la Halle St-Jacques. Demi-finaliste des éditions 2006 et 2011, le triple vainqueur de Grand Chelem reste sur une défaite au 2e tour l'an dernier, lorsqu'il avait subi la loi du futur finaliste Ben Shelton.

Henry Bernet (ATP 505) est lui aussi admis directement dans le tableau principal de ces Swiss Indoors (20-26 octobre). Le Bâlois de 18 ans, vainqueur de l'Open d'Australie junior en janvier, pourrait bien disputer devant son public son premier match dans le tableau final d'un tournoi de l'ATP Tour.

La troisième invitation disponible sera attribuée ultérieurement. Le tournoi bénéficiera d'un plateau de choix, avec les Américains Taylor Fritz (ATP 5) et Ben Shelton (ATP 6) en têtes d'affiche et six autres membres actuels du top 20. Le tenant du titre Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 36) sera également de la partie.