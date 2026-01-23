La Suisse alignera une jeune équipe les 6 et 7 février à Bienne en Coupe Davis contre la Tunisie. Les Helvètes, qui ont été relégués du groupe mondial, espèrent remonter dans l'élite.

Leandro Riedi est de retour avec la Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le capitaine Severin Lüthi a rappelé Leandro Riedi (ATP 180) et Dominic Stricker (ATP 361), absents lors du play-off perdu contre l'Inde en automne dernier. La sélection est complétée par Jérôme Kym (ATP 187), Henry Bernet (ATP 511) et le spécialiste de double Jakub Paul. La moyenne d'âge se situe un peu en-dessous de 23 ans.

Pour retrouver le groupe mondial en 2027, la Suisse devra battre la Tunisie ainsi qu'un autre adversaire en septembre.