La Canadienne Gabriela Dabrowski a révélé qu'elle souffrait d'un cancer du sein lorsqu'elle a remporté la médaille de bronze de double mixte en tennis aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier. Elle faisait la paire avec son compatriote Félix Auger-Aliassime.

Gabriela Dabrowski a obtenu une médaille en ayant un cancer. AP

Keystone-SDA ATS

«Je vais bien», a-t-elle assuré. «La détection précoce sauve des vies et je ne peux que l'encourager». Dabrowski a précisé qu'elle avait découvert un kyste lors d'une auto-palpation en 2023 mais qu'on lui avait dit à l'époque qu'il était trop petit pour être inquiétant. Mais, un an plus tard, le kyste avait grossi et une biopsie a permis d'établir un diagnostic cancéreux.

«Ce sont des mot qu'on ne s'attend jamais à entendre et c'est le moment où votre vie et celle de vos proches basculent», a affirmé Dabrowski qui a également remporté l'Open des Etats-Unis en double en 2023, l'Open d'Australie en double-mixte en 2018 ainsi que Roland-Garros dans la même catégorie en 2017.

Elle a subi deux interventions chirurgicales puis une radiothérapie en 2024 avant de reporter ses soins le temps de disputer Wimbledon, où elle a été finaliste en double avec la néo-zélandaise Erin Routliffe, puis les Jeux olympiques. Elle a également remporté, toujours avec Routliffe, le Masters en double à Riyad à la fin de l'année.