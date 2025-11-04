  1. Clients Privés
FR

Tennis Une nouvelle «Bataille des sexes» est programmée !

ATS

4.11.2025 - 16:04

Le 28 décembre à Dubaï aura lieu un nouvel épisode de la «Bataille des sexes». Ce sera le match entre la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, 28 ans, et l'Australien Nick Kyrgios, 30 ans et ex-no 13 mondial, ont annoncé mardi ses organisateurs.

Aryna Sabalenka affrontera Nick Kyrgios.
Aryna Sabalenka affrontera Nick Kyrgios.
ats

Keystone-SDA

04.11.2025, 16:04

Cet événement ramène plus de 52 ans en arrière, en 1973. L'Américain Bobby Riggs, ex-joueur pro alors âgé de 55 ans, avait affronté coup sur coup les deux joueuses qui dominaient alors le tennis féminin, Margaret Court puis Billie Jean King.

Lui qui clamait que le tennis féminin était si inférieur qu'il pouvait battre n'importe quelle femme, avait remporté facilement le premier épisode en mai 1973 face à l'Australienne de 31 ans (6-2 6-1). Après sa victoire, il avait ironisé sur le niveau du circuit féminin, moquant le fait qu'une des meilleures joueuses au monde n'avait pas été «capable de battre un gars avec un pied dans la tombe». Mais quatre mois plus tard, il avait en revanche subi la loi de Billie Jean King, 29 ans, battu nettement en trois sets 6-4 6-3 6-3.

Ce match face à sa compatriote à Houston, diffusé en prime time à l'époque sur la chaîne ABC, a notamment inspiré une fiction sortie en 2017, «Battle of the Sexes».

«J'ai un immense respect pour Billie Jean King et pour tout ce qu'elle a accompli pour le tennis féminin», a déclaré Sabalenka, qui dispute actuellement le Masters féminin, dans le communiqué des organisateurs de cette nouvelle «Bataille des sexes».

«Je suis fière de représenter le tennis féminin et de participer à cette version moderne du mythique match de la Bataille des Sexes (...) J'ai beaucoup de respect pour Nick, mais croyez-moi, je suis prête à donner le meilleur de moi-même», a ajouté la Bélarusse.

Riyad. Sabalenka débute parfaitement son Masters WTA face à Paolini

RiyadSabalenka débute parfaitement son Masters WTA face à Paolini

Révolution

«Quand la numéro un mondiale vous défie, on répond présent. J'ai un immense respect pour Aryna, c'est une force de la nature et une véritable championne», a affirmé de son côté Kyrgios, finaliste à Wimbledon en 2022, et aujourd'hui quasiment retraité, avec seulement cinq matches joués cette saison, pour quatre défaites.

Trois ans avant le match de 1973 entre Billie Jean King et Bobby Riggs, King et huit autres joueuses – surnommées les «Original Nine» – avaient défié les autorités du tennis en créant les Virginia Slims Series, un circuit féminin professionnel et autonome aux dotations plus élevées que celles des tournois traditionnels.

En 1973, King et ses partenaires militantes étaient allées encore plus loin en fondant la Women's Tennis Association (WTA), qui demeure aujourd'hui le circuit professionnel féminin.

Cette année-là, l'US Open était devenu le premier tournoi du Grand Chelem à offrir aux hommes et aux femmes une dotation égale, une véritable révolution à l'époque.

