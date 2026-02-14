  1. Clients Privés
Doha Une première à 29 ans pour Karolina Muchova

ATS

14.2.2026 - 18:51

La troisième aura été la bonne: après deux finales perdues en WTA 1000, les tournois les plus prestigieux du circuit féminin après ceux du Grand Chelem, la Tchèque Karolina Muchova a enfin triomphé. Elle s'est imposée WTA à Doha.

Keystone-SDA

14.02.2026, 18:51

A 29 ans, la droitière s'est offert sur les courts en dur qataris le deuxième titre de sa carrière et de loin le plus prestigieux, six ans et demi après avoir gagné le WTA 250 de Séoul (également sur dur). Finaliste de Roland-Garros en 2023, Muchova l'a emporté 6-4 7-5 contre sa cadette de dix ans, la Canadienne Victoria Mboko (WTA 13).

Bras levés au ciel et sourire jusqu'aux oreilles après la balle de match, la native d'Olomouc (est de la République tchèque) a chassé le souvenir de ses défaites en finale des WTA 1000 de Cincinnati en 2023 et Pékin en 2024. «Cela faisait un moment que je n'avais plus gagné de tournoi, c'est agréable de retrouver cette sensation», a souri la lauréate avant de recevoir le trophée des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino.

