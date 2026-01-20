Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne

Si l'Ukrainienne Oleksandra Oliynykova a été éliminée mardi dès le premier tour de l'Open d'Australie face à la tenante du titre Madison Keys, la joueuse a déclaré que réaliser le rêve de son père soldat était plus important que le résultat.

Credit where credit is due 🙌



Madison Keys congratulates Oliynykova following a hard-fought match today 🤝 pic.twitter.com/Fqn1c8lK4E — TNT Sports (@tntsports) January 20, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Oliynykova, 92e au classement WTA, a donné des sueurs froides à l'Américaine dans le premier set où elle a mené 6-4 dans le tie-break avant de s'incliner 7-6 (8/6), 6-1 dans ce qu'elle a décrit comme le match le plus important de sa vie pour sa première participation au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

La joueuse de 25 ans attire l'attention non seulement par son jeu très inhabituel sur le court, notamment sa technique de service et ses coups droits frappés en cloche, mais aussi par son style visuel marqué, avec plusieurs tatouages dont certains temporaires, visibles sur le visage, comme c'était le cas contre Keys.

Oliynykova portait un t-shirt blanc lors de la conférence de presse d'après-match, faisant référence à la situation difficile de son pays natal. «J'ai besoin de votre aide pour protéger les enfants et les femmes ukrainiennes. Mais je ne peux pas en parler ici», pouvait-on lire dessus.

¡𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐈𝐌Á𝐆𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐄𝐎!



Oleksandra Oliynykova se ha presentado en rueda de prensa con una camiseta que decía: "necesito tu ayuda para proteger a los niños y mujeres de Ucrania, pero no puedo hablar de ello aquí". pic.twitter.com/dkLNx82vTH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

Le père d'Oliynykova, qui sert actuellement dans l'armée ukrainienne pour lutter contre l'invasion russe, l'accompagnait autrefois sur les tournois. C'est «mon plus grand soutien depuis mon enfance, dans tous les domaines», a-t-elle souligné au sujet de celui qui est aussi son manager.

«Je sais que c'était son rêve de me voir sur ce court», a déclaré Oliynykova, qui a échangé avant le match avec son père par SMS. «Je ferai tout pour qu'il soit encore plus fier de moi. J'ai réalisé son rêve.»

Son père sert au sein de «l'une des unités de drones les plus avancées des forces de défense ukrainiennes», comme l'explique le site internet qu'elle a créé pour soutenir financièrement cette brigade.

En 2021, elle s'était fait remarquer en monétisant symboliquement une partie de son bras, vendue sous forme de NFT, payé en cryptomonnaies.

La native de Kiev représentait à ses débuts la Croatie, où ses parents étaient réfugiés politiques, mais elle joue depuis 2022 pour l'Ukraine, pays dans lequel elle est retournée vivre avec sa famille malgré le danger.

Juste avant son arrivée en Australie, «il y a eu une explosion juste à côté de chez moi et un drone a frappé la maison d'en face», a-t-elle raconté. «Mon appartement a littéralement tremblé à cause de l'explosion».