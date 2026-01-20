Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d'Australie Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne

Clara Francey

20.1.2026

Si l'Ukrainienne Oleksandra Oliynykova a été éliminée mardi dès le premier tour de l'Open d'Australie face à la tenante du titre Madison Keys, la joueuse a déclaré que réaliser le rêve de son père soldat était plus important que le résultat.

Agence France-Presse

20.01.2026, 16:08

Oliynykova, 92e au classement WTA, a donné des sueurs froides à l'Américaine dans le premier set où elle a mené 6-4 dans le tie-break avant de s'incliner 7-6 (8/6), 6-1 dans ce qu'elle a décrit comme le  match le plus important de sa vie pour sa première participation au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

La joueuse de 25 ans attire l'attention non seulement par son jeu très inhabituel sur le court, notamment sa technique de service et ses coups droits frappés en cloche, mais aussi par son style visuel marqué, avec plusieurs tatouages dont certains temporaires, visibles sur le visage, comme c'était le cas contre Keys.

Oliynykova portait un t-shirt blanc lors de la conférence de presse d'après-match, faisant référence à la situation difficile de son pays natal. «J'ai besoin de votre aide pour protéger les enfants et les femmes ukrainiennes. Mais je ne peux pas en parler ici», pouvait-on lire dessus.

Le père d'Oliynykova, qui sert actuellement dans l'armée ukrainienne pour lutter contre l'invasion russe, l'accompagnait autrefois sur les tournois. C'est «mon plus grand soutien depuis mon enfance, dans tous les domaines», a-t-elle souligné au sujet de celui qui est aussi son manager.

«Je sais que c'était son rêve de me voir sur ce court», a déclaré Oliynykova, qui a échangé avant le match avec son père par SMS. «Je ferai tout pour qu'il soit encore plus fier de moi. J'ai réalisé son rêve.»

Son père sert au sein de «l'une des unités de drones les plus avancées des forces de défense ukrainiennes», comme l'explique le site internet qu'elle a créé pour soutenir financièrement cette brigade.

En 2021, elle s'était fait remarquer en monétisant symboliquement une partie de son bras, vendue sous forme de NFT, payé en cryptomonnaies.

La native de Kiev représentait à ses débuts la Croatie, où ses parents étaient réfugiés politiques, mais elle joue depuis 2022 pour l'Ukraine, pays dans lequel elle est retournée vivre avec sa famille malgré le danger.

Juste avant son arrivée en Australie, «il y a eu une explosion juste à côté de chez moi et un drone a frappé la maison d'en face», a-t-elle raconté. «Mon appartement a littéralement tremblé à cause de l'explosion».

Les plus lus

L’UE défie Trump, Macron hausse le ton: «Le respect plutôt que les brutes»
Le Grand Conseil vaudois tance Valérie Dittli
L'ancien chef de l'Otan alerte: «Le temps des flatteries est terminé»
Vers une taxe de transit à travers la Suisse
De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana
Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne