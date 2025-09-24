  1. Clients Privés
Shanghai Wawrinka invité de prestige en Chine grâce à une wild card

ATS

24.9.2025 - 18:55

Stan Wawrinka participera au Masters 1000 de Shanghai. Le Vaudois de 40 ans disputera pour la douzième fois le tournoi chinois grâce à une wild-card accordée par les organisateurs.

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:55

24.09.2025, 19:36

Challenger de Saint-Tropez. Stan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale

Challenger de Saint-TropezStan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale

Celui qui a remporté trois tournois du Grand Chelem a récemment participé à des tournois Challenger. La semaine dernière, il n'a pas disputé la demi-finale à Saint-Tropez pour des raisons médicales.

Shanghai. Après une brève trêve, Djoko reprend sa raquette

ShanghaiAprès une brève trêve, Djoko reprend sa raquette

Wawrinka a obtenu ses meilleurs résultats au Masters de Shanghai en 2013 et 2015. Il avait alors atteint les quarts de finale, tandis que lors de ses dernières participations, en 2023 et 2024, il avait été éliminé respectivement au premier et au deuxième tour.

Wawrinka, toujours des fulgurances

