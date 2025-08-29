  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Destination troisième tour pour Zverev et Swiatek

ATS

29.8.2025 - 08:26

L'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial, s'est qualifié jeudi pour le 3e tour de l'US Open. Il a battu le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60), 6-4 6-4 6-4.

Keystone-SDA

29.08.2025, 08:26

29.08.2025, 08:57

Le Monégasque d'adoption atteint pour la septième fois d'affilée le troisième tour à New York, en excluant l'édition 2022 à laquelle il n'a pas participé pour cause de blessure. Zverev n'a perdu aucun set dans le tournoi à ce stade et affrontera au troisième tour le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Face à Fearnley, il a laissé son adversaire revenir de 5-1 à 5-4 au troisième set, avant d'enfoncer le clou sur son service. «Il s'est mis à sortir un tennis incroyable», a expliqué Zverev après son match. «Ce n'est pas moi qui ai mal joué.»

Zverev, qui court toujours, à 28 ans, après un titre du Grand Chelem, a souligné vouloir jouer sa carte face aux numéros 1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. «Je suis là pour leur gâcher la fête», a lancé le finaliste de l'édition 2020.

Swiatek patiente

Après un premier tour expéditif, Iga Swiatek était partie sur les mêmes bases face à la Néerlandaise Suzan Lamens (66e mondiale), balayée 6-1 au premier set. Mais alors que le deuxième acte semblait prendre le même chemin (break à 1-1 pour la Polonaise), la sextuple vainqueure en Grand Chelem a connu un relâchement soudain.

Son service s'est grippé et ses trajectoires sont devenues incertaines alors qu'elle semblait pressée de conclure. A l'aise sur dur, sa surface favorite, Lamens a cherché à bouger la numéro 2 mondiale, soignant sa mise en jeu et commettant peu d'erreurs, pour l'emporter 6-4.

«Je me suis probablement un peu tendue dans le deuxième set», a admis Swiatek après le match. L'ancienne numéro un mondiale a retrouvé ses esprits dans le troisième set et écarté la Néerlandaise, 6-1, 4-6, 6-4, à force de patience.

«Ce n'était pas un match facile», a encore reconnu la Polonaise. «J'ai fait des erreurs, mais je suis contente d'avoir été proactive» pour faire la différence. Au troisième tour, elle a rendez-vous avec la Russe Anna Kalinskaya (tête de série no 29).

Venus Williams gagne à 45 ans

Autre fait du jour, l'Américaine Venus Williams a franchi un tour dans le tournoi de double féminin de l'US Open, à 45 ans, trois jours après son élimination en simple.

US Open. Venus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

US OpenVenus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

Sa paire formée avec la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) s'est imposée 7-6 (7-4), 6-3 face au duo composé de l'Australienne Ellen Perez et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok.

L'adversaire n'avait rien d'anecdotique car l'équipe Perez-Kichenok était tête de série numéro 6 du tableau de double.

Les plus lus

Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Un rottweiler poursuit un chat – La police et le procureur se ridiculisent
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
«L'un des plus grands génies contemporains» s’est éteint
Moins de fromage pour les Etats-Unis, une «montagne de beurre» pour le Proche-Orient
«J'étais tellement choquée» - Une légende des Bleues règle ses comptes