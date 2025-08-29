US Open: le grand défi de Jérôme Kym

Jérôme Kym fait face à un immense défi à New York. ATS

Jérôme Kym fait face au plus grand défi de sa carrière professionnelle. L'Argovien de 22 ans affronte l'Américain Taylor Fritz, numéro 4 mondial, au 3e tour de l'US Open vendredi.

Issu des qualiications, Kym (ATP 175) dispute à Flushing Meadows son premier tournoi du Grand Chelem. Après plusieurs années de galère, le plus jeune joueur à avoir représenté la Suisse en Coupe Davis (en 2019, à 15 ans) éclot enfin aux yeux du grand public à l'US Open.

L'Argovien a battu deux Américains aux tours précédents: Ethan Quinn en trois sets et la tête de série numéro 30 Brandon Nakashima au terme d'un «thriller» en cinq manches. Il tentera donc de faire la passe de trois face à Taylor Fritz (ATP 4) pour rallier les 8es de finale.

La tâche s'annonce toutefois très ardue face au Californien, finaliste sortant du tournoi new-yorkais et demi-finaliste du dernier Wimbledon, qui avait été battu en trois manches par Jannik Sinner en finale l'an dernier.