US Open: le grand défi de Jérôme Kym

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis US Open: le grand défi de Jérôme Kym

ATS

29.8.2025 - 04:30

Jérôme Kym fait face à un immense défi à New York.
Jérôme Kym fait face à un immense défi à New York.
ATS

Jérôme Kym fait face au plus grand défi de sa carrière professionnelle. L'Argovien de 22 ans affronte l'Américain Taylor Fritz, numéro 4 mondial, au 3e tour de l'US Open vendredi.

Keystone-SDA

29.08.2025, 04:30

Issu des qualiications, Kym (ATP 175) dispute à Flushing Meadows son premier tournoi du Grand Chelem. Après plusieurs années de galère, le plus jeune joueur à avoir représenté la Suisse en Coupe Davis (en 2019, à 15 ans) éclot enfin aux yeux du grand public à l'US Open.

L'Argovien a battu deux Américains aux tours précédents: Ethan Quinn en trois sets et la tête de série numéro 30 Brandon Nakashima au terme d'un «thriller» en cinq manches. Il tentera donc de faire la passe de trois face à Taylor Fritz (ATP 4) pour rallier les 8es de finale.

La tâche s'annonce toutefois très ardue face au Californien, finaliste sortant du tournoi new-yorkais et demi-finaliste du dernier Wimbledon, qui avait été battu en trois manches par Jannik Sinner en finale l'an dernier.

Les plus lus

Les partisans de l'abolition de la valeur locative sortent les gros moyens
US Open: le grand défi de Jérôme Kym
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit