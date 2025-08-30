  1. Clients Privés
Tennis US Open: Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour

ATS

30.8.2025 - 04:30

Leandro Riedi a un coup à jouer au 3e tour de l'US Open.
ATS

Leandro Riedi (ATP 435) joue une place en huitièmes de finale de l'US Open samedi à New York. Le Zurichois de 23 ans a un coup à jouer face au Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76).

Keystone-SDA

30.08.2025, 04:30

Tombeur de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) jeudi au terme d'un come-back mémorable en cinq sets (3-6 4-6 6-4 6-4 6-2), Riedi veut poursuivre sa belle aventure à Flushing Meadows. Pour rappel, le Suisse a dû passer par les qualifications (trois matches remportés) pour intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année.

Il aura sans doute sa chance face à Majchrzak, un adversaire qu'il n'a encore jamais affronté. Le Polonais de 29 ans, stoppé par Karen Khachanov en huitièmes de finale à Wimbledon en juillet – son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour -, a pris sa revanche sur le Russe jeudi au terme d'un marathon en cinq manches (4h35).

Pour espérer rallier la deuxième semaine de l'US Open, Riedi devra jouer avec le même relâchement qui lui a permis de renverser Cerundolo. S'il parvient à retourner aussi bien que face à l'Argentin, le Zurichois pourrait bien réussir un nouvel exploit.

