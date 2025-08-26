  1. Clients Privés
US Open Le tennis suisse à la fête grâce à Leandro Riedi et Viktorija Golubic

ATS

26.8.2025 - 21:29

Le tennis suisse a connu une journée faste mardi à l'US Open. Tant Leandro Riedi que Viktorija Golubic ont franchi victorieusement le cap du 1er tour du Grand Chelem new-yorkais.

Leandro Riedi a remporté un premier succès en Grand Chelem.
Leandro Riedi a remporté un premier succès en Grand Chelem.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 21:29

26.08.2025, 21:46

Leandro Riedi (ATP 435) a remporté un premier succès en Grand Chelem. Le qualifié zurichois, âgé de 23 ans, a battu l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66) en trois sets, 6-4 6-2 6-3. Face à un joueur qui est essentiellement un spécialiste de la terre battue, Riedi a nettement dominé les débats.

US Open. Belinda Bencic continue, Jérôme Kym «réalise son rêve d'enfant»

US OpenBelinda Bencic continue, Jérôme Kym «réalise son rêve d'enfant»

Le Suisse a été très solide au service, ne concédant pas le moindre break. Au 2e tour jeudi, il sera aux prises avec l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série no 19.

Fin d'une longue attente pour Golubic

Viktorija Golubic (WTA 72) a quant à elle enfin atteint le 2e tour de l'US Open, à son huitième essai ! La Zurichoise a battu la Française Lois Boisson (WTA 46) en trois sets, 3-6 7-6 (7/3) 6-2.

Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, n'est toutefois guère à l'aise sur les courts en dur. Elle a fait illusion en début de match en s'appuyant sur son service. Mais au fil des jeux, la plus grande variété dans les coups de la Suissesse lui a permis de prendre le dessus.

US Open. Belinda Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

US OpenBelinda Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Archive sur le même thème

Roland-Garros : le parcours de Loïs Boisson, une «fierté» pour son ancien club

Roland-Garros : le parcours de Loïs Boisson, une «fierté» pour son ancien club

«Une grande fierté» et «des perspectives pour le tennis féminin» : dans l'ancien club de tennis de Loïs Boisson, c'est l'excitation qui règne après son parcours jusqu’en demi-finales de Roland-Garros.

05.06.2025

