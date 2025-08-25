US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !

Daniil Medvedev était furieux après le choix de l'arbitre de chaise d'accorder un second premier service à son adversaire Benjamin Bonzi dimanche au premier tour de Wimbledon sur une balle de match. Le Russe a expliqué s'être mis en colère à cause de la «décision» arbitrale plutôt que du «photographe» qui l'a provoquée.

Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point. pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn) August 25, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Alors qu'il servait pour le match à 6-3, 7-5, 5-4, avantage, Bonzi a manqué son premier service. Mais l'arbitre lui en a aussitôt accordé un second, en raison de «l'interférence» d'un photographe positionné en bord de court. Medvedev s'est indigné de la décision, déclenchant un vacarme dans le public qui a interrompu le match pendant plus de cinq minutes.

A la reprise, Bonzi a perdu le troisième et le quatrième sets avant de finalement gagner en cinq manches. «Je pense que si l'arbitre ne dit rien, Bonzi fait son deuxième service, gagne probablement le point et le match est terminé», a estimé Medvedev en conférence de presse.

«Mais il a dit ‘premier service’», donc «j'ai laissé parler mes émotions, mon mécontentement vis-à-vis de la décision. Ensuite, le public a fait ce qu'il a fait, sans vraiment me demander mon avis. C'était marrant à regarder», a poursuivi l'ex-no 1 mondial, actuel 13e au classement ATP. «Je n'étais pas en colère contre le photographe (...) j'étais en colère contre la décision», a assuré Medvedev.

«Mais bon, ça m'a aidé à revenir dans le match»

Alors que les joueurs disposent d'un temps limité pour servir sous peine d'avertissement voire de perte d'un point, «le retard causé par le photographe a probablement duré quatre secondes et demie», a affirmé le perdant du match.

«Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour accorder un second (premier) service», a-t-il soupiré. «Mais bon, ça m'a aidé à revenir dans le match», a-t-il souri malgré cette troisième élimination dès le premier tour d'affilée en Grand Chelem.