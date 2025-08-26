Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open. L'Italien a dominé le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89) en trois sets, 6-1 6-1 6-2.

22-match winning streak at hardcourt Grand Slams 🤯



Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un «virus». Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore «à 100%». Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.

Hormis un léger coup de mou en fin de troisième set, Sinner a traversé sans encombre son premier match de la quinzaine new-yorkaise. «Je suis très content d'être de nouveau en bonne santé», a-t-il déclaré après ce premier succès. «Je suis très satisfait de ma performance aujourd'hui.»

Grâce à son jeu propre, puissant et sans fioriture, ainsi qu'à une belle efficacité en retour de service, le quadruple vainqueur en Grand Chelem a pu limiter son temps de présence sur le court (1h38) et ainsi s'économiser.