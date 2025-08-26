  1. Clients Privés
US Open Jannik Sinner en mode rouleau compresseur pour son entrée

ATS

26.8.2025 - 21:05

Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open. L'Italien a dominé le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89) en trois sets, 6-1 6-1 6-2.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

26.08.2025, 21:05

26.08.2025, 21:48

Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un «virus». Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore «à 100%». Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.

«Ça va être difficile, mais...». Jannik Sinner fait le point après son abandon à Cincinnati

«Ça va être difficile, mais...»Jannik Sinner fait le point après son abandon à Cincinnati

Hormis un léger coup de mou en fin de troisième set, Sinner a traversé sans encombre son premier match de la quinzaine new-yorkaise. «Je suis très content d'être de nouveau en bonne santé», a-t-il déclaré après ce premier succès. «Je suis très satisfait de ma performance aujourd'hui.»

Grâce à son jeu propre, puissant et sans fioriture, ainsi qu'à une belle efficacité en retour de service, le quadruple vainqueur en Grand Chelem a pu limiter son temps de présence sur le court (1h38) et ainsi s'économiser.

US Open. Carlos Alcaraz et sa nouvelle coupe déjouent le piège Opelka

US OpenCarlos Alcaraz et sa nouvelle coupe déjouent le piège Opelka

