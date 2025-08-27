  1. Clients Privés
US Open Alexander Zverev rallie le 2e tour sans trembler

ATS

27.8.2025 - 08:09

Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro 3 mondial a battu le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 122) 6-2 7-6 (7/4) 6-4.

Alexander Zverev n'a pas tremblé pour rallier le 2e tour de l'US Open.
Alexander Zverev n'a pas tremblé pour rallier le 2e tour de l'US Open.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 08:09

27.08.2025, 08:22

Dans le dernier match de la soirée sur le Central, le finaliste de l'US Open en 2020 n'a pas tremblé face à l'ex-19e mondial. Toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans affrontera jeudi au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60).

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'était qualifié plus tôt dans la journée en ne laissant échapper que quatre jeux contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89). Le quadruple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 7) et Carlos Alcaraz (ATP 2) ont également rallié le deuxième tour en trois sets.

US Open. Jannik Sinner en mode rouleau compresseur pour son entrée

US OpenJannik Sinner en mode rouleau compresseur pour son entrée

