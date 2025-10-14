Les organisateurs des ont attribué une invitation à Valentin Vacherot (26 ans). Le Monégasque a causé une sensation récemment en remportant le Masters 1000 de Shanghai.

Valentin Vacherot a remporté à la surprise générale le Masters 1000 de Shanghai. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Classé 204e mondial avant le tournoi chinois, Vacherot a grimpé au 40e rang après son étonnant triomphe. A Bâle, pas moins de cinq joueurs du top 15 de l'ATP seront en lice: Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Holger Rune (11), Casper Ruud (12) et Félix Auger-Aliassime (13).

Les deux autres invitations ont été décernées à des Suisses. Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, et le jeune Bâlois Henry Bernet, lauréat cette année de l'Open d'Australie juniors. Les qualifications se dérouleront dès samedi.