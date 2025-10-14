  1. Clients Privés
Tennis La sensation Valentin Vacherot invitée aux Swiss Indoors à Bâle

ATS

14.10.2025 - 15:30

Les organisateurs des ont attribué une invitation à Valentin Vacherot (26 ans). Le Monégasque a causé une sensation récemment en remportant le Masters 1000 de Shanghai.

Valentin Vacherot a remporté à la surprise générale le Masters 1000 de Shanghai.
Valentin Vacherot a remporté à la surprise générale le Masters 1000 de Shanghai.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 15:30

Classé 204e mondial avant le tournoi chinois, Vacherot a grimpé au 40e rang après son étonnant triomphe. A Bâle, pas moins de cinq joueurs du top 15 de l'ATP seront en lice: Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Holger Rune (11), Casper Ruud (12) et Félix Auger-Aliassime (13).

Conte de fées à Shanghai. Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Conte de fées à ShanghaiSous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Les deux autres invitations ont été décernées à des Suisses. Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, et le jeune Bâlois Henry Bernet, lauréat cette année de l'Open d'Australie juniors. Les qualifications se dérouleront dès samedi.

«Valentin, mon cousin d'amour». Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai

«Valentin, mon cousin d'amour»Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai

