  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie «Vaincre la nature» ? L’impossible défi de Novak Djokovic

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

Avec deux monstres à battre pour décrocher un improbable 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic se retrouve face à un impossible défi avant de débuter son 21e Open d'Australie.

Pour décrocher un improbable 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic se retrouve face à un impossible défi à Melbourne.
Pour décrocher un improbable 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic se retrouve face à un impossible défi à Melbourne.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

18.01.2026, 14:36

Comme il y a eu le Big3 Roger Federer-Rafael Nadal-Novak Djokovic, il y a désormais le duo Jannik Sinner-Carlos Alcaraz et tout autre joueur semble écarté d'emblée de la course aux grands titres.

«Je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète (...) Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici» à l'Open d'Australie, assure pourtant le Djoker qui est toujours no 4 mondial.

Open d'Australie. Un 25e Grand Chelem ? «J’ai toujours mes chances», assure Djoko

Open d'AustralieUn 25e Grand Chelem ? «J’ai toujours mes chances», assure Djoko

L'an dernier, l'Italien (Australie et Wimbledon) et l'Espagnol (Roland-Garros et US Open) se sont partagé les quatre Majeurs. À quatre reprises, Djokovic était en demi-finales, mais pas mieux. Melbourne, où il a triomphé à dix reprises en vingt participations, semble être sa meilleure chance d'établir le record absolu hommes et femmes confondus de titres du Grand Chelem.

«En bonne santé, je peux battre n'importe qui»

Côté motivation, Djokovic est là. «Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui, affirme-t-il. Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas inscrit dans le tournoi».

Côté physique, il peaufine avec une finesse de plus en plus extrême son corps qui demande de plus en plus de temps pour «se construire ou récupérer». Preuve de la méticulosité avec laquelle il s'affûte, Djokovic a préféré renoncer pour des raisons «physiques» au tournoi de préparation d'Adelaide où il était inscrit avant de venir à Melbourne, quitte à perdre en préparation mentale.

Rivalité Sinner - Alcaraz. Roger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Rivalité Sinner - AlcarazRoger Federer fasciné : «Le monde du sport s'est tu et...»

Son problème est de devoir être au sommet de sa forme, voire de sa forme d'antan, pour affronter à la suite les deux nouveaux ogres du circuit qui, à 24 ans pour Sinner et 22 ans pour Alcaraz, développent notamment une force physique accablante pour les adversaires.

«Ce qui me manque pour les affronter dans les derniers tours d'un Grand Chelem, c'est un peu de jus dans les jambes, analyse sans fard le Djoker. Mais je vais donner tout ce que j'ai comme en 2025 et je pense avoir très bien réussi l'an dernier en allant les défier sur la route de leurs titres».

«Vaincre la nature»

Le Serbe a notamment stoppé Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier, avant d'abandonner en demies face à Alexander Zverev, puis il a perdu en trois sets à chaque fois en demies à Roland-Garros et Wimbledon face à Sinner, et à l'US Open face à Alcaraz.

«Personne ne peut vaincre la nature. Un joueur de 39 ans est simplement trop vieux pour en affronter un de 22 en pleine possession de ses moyens physiques», a récemment souligné l'ancien no 1 mondial Evgueny Kafelnikov au site spécialisé Clay.

Open d’Australie. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Aryna Sabalenka assurent

Open d’AustralieCarlos Alcaraz, Alexander Zverev et Aryna Sabalenka assurent

Tout Djokovic qu'il soit, le Serbe qui aura 39 ans en mai reconnaît la supériorité du duo qui constitue sans aucun doute pour lui «la force dominante du tennis masculin actuellement». Pour sa part, il essaie donc «d'être dans le jeu» et de s'économiser tout en «montant en régime» pour «avoir la chance de les affronter dans les derniers tours».

Sûr de sa force mais incertain de pouvoir désormais la maintenir sur la très longue durée d'un Majeur, Djokovic tente de s'enlever de la pression en se penchant en arrière sur les résultats accomplis. «Je suis la dernière personne qui pourrait avoir des regrets! J'ai battu quasiment tous les records du tennis et je serai éternellement reconnaissant à ce sport qui m'a permis de vivre mon rêve», affirme-t-il.

Un peu comme si, quand même, ce 25e Majeur était désormais dans une autre galaxie que la sienne.

Open d'Australie. Hommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !

Open d'AustralieHommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen
Travail au noir : une condamnation qui interroge l’exploitation du «Constellation»
Un appartement s'effondre sur celui du dessous
Loïc Meillard frustré, remontée «incroyable» de Matthias Iten
Servette contrarié devant son public par un Zurich réduit à dix