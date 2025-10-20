  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Valentin Vacherot : «Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi»

par Gilles Mauron

20.10.2025 - 10:50

Vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot espère bien que cet exploit ne sera pas sans lendemain. Il est en même persuadé. «C'est ancré en moi», a assuré le Monégasque dimanche en conférence de presse à Bâle. «Je sais que je peux le refaire.»

Vainqueur surprise à Shanghai, Valentin Vacherot espère bien que cet exploit ne sera pas sans lendemain.
Vainqueur surprise à Shanghai, Valentin Vacherot espère bien que cet exploit ne sera pas sans lendemain.
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

20.10.2025, 10:50

Aucune trace d'euphorie dans le discours du héros de Shanghai sept jours après son succès face à son cousin français Arthur Rinderknech en finale en Chine. De toute manière, «ma vie ne va pas changer du tout au tout. Et je ne vais certainement pas modifier ce qui a fonctionné», sourit-il.

«Mais ma vie tennistique va changer. Je vais désormais pouvoir disputer les plus grands tournois», se réjouit celui qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale grâce à son titre à Shanghai. Et qui a encore progressé d'un rang dans le classement publié ce lundi par l'ATP pour se retrouver 39e.

Conte de fées à Shanghai. Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Conte de fées à ShanghaiSous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Le gros chèque – 1,1 million de dollars environ, avant impôts – empoché va en revanche changer beaucoup de choses. «On a tellement besoin d'argent sur le circuit. Cela me permettra de voyager en étant mieux accompagné et dans de meilleures conditions, de faire plus de déplacements», explique-t-il.

Pas question donc de faire des folies, même s'il s'offrira des vacances au terme de la saison. «On a acheté une voiture avec mes parents juste avant le tournoi de Shanghai, et pas question de la revendre», rigole-t-il lorsqu'un journaliste lui demande s'il compte s'offrir un bolide flambant neuf.

«Tout à gagner»

A bientôt 27 ans – il les fêtera le 16 novembre –, Valentin Vacherot a la maturité nécessaire pour digérer son inattendu sacre. Et les défis qui l'attendent désormais sur le circuit principal ne lui font pas peur. «Je sais qu'il y aura plus d'attention autour de moi», explique-t-il.

Valentin Vacherot. «C'est un moment hors du réel pour nous deux, notre famille»

Valentin Vacherot«C'est un moment hors du réel pour nous deux, notre famille»

«Je sais que mes adversaires m'attendront au tournant. Mais j'ai tout à gagner en matière d'expérience», explique l'ancien étudiant de la Texas A&M University, qui a fait face à d'innombrables sollicitations depuis son retour de Shanghai. «Mais je ne vais pas me plaindre de l'impact qu'a ce titre», glisse-t-il.

«Et j'ai repris très vite l'entraînement, je voulais être prêt pour Bâle», précise Valentin Vacherot, présent aux Swiss Indoors grâce à une invitation qu'on lui a octroyée. Invitation qu'il tentera d'honorer au mieux mercredi face à son adversaire du 1er tour, la tête de série no 1 du tableau Taylor Fritz (ATP 4).

Swiss Indoors. Stan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

Swiss IndoorsStan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

«Je suis très content de pouvoir affronter Taylor. Il y a encore trois semaines, cela aurait été un rêve de pouvoir jouer face à un tel adversaire. Et cela reste un rêve», poursuit le Monégasque. «C'est cool de jouer face à lui dès le 1er tour. Ce n'est vraiment pas un souci pour moi.»

«Une prise de conscience»

Les neuf victoires consécutives fêtées à Shanghai – trois face à des membres du top 20, dont une face à Novak Djokovic en demi-finale – ont il est vrai de quoi lui donner confiance. Même si «je ne peux pas expliquer pourquoi tout s'est mis en place à Shanghai», où il n'a pas connu de véritable déclic à proprement parler.

«C'était vraiment une évolution tout au long du tournoi, une prise de conscience. J'ai réussi à me concentrer sur moi-même. Avec mon coach (red: l'ancien joueur monégasque Benjamin Balleret), on parlait surtout de mon jeu, plutôt que de celui de mes adversaires. Alors qu'il s'agissait de très bons joueurs», analyse-t-il.

Vacherot titré à Shanghai. «On dirait un film, un conte de fées», savoure son entraîneur de frère

Vacherot titré à Shanghai«On dirait un film, un conte de fées», savoure son entraîneur de frère

«L'évolution de mon niveau, la prise de conscience de ce niveau de jeu que je suis parvenu à reproduire à chaque match, tout cela m'a aidé à conquérir le titre», précise-t-il. «Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi. Je vais essayer de le perdre le moins souvent possible», souligne-t-il.

«Je savais que j'avais ça en moi, tennistiquement et physiquement. Encore fallait-il le prouver», glisse-t-il encore. «Il n'y a pas de recette secrète, et je n'ai pas senti avant le tournoi que quelque chose de spécial allait arriver. L'objectif a toujours été de gagner un tournoi. Mais je visais plutôt les Challengers», s'amuse-t-il.

Les plus lus

Atteint de la maladie de Charcot, un sénateur français a rendu son dernier souffle
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Les agissements de la Poste suscitent le débat
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne