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Wimbledon Venus et Serena Williams disputeront le double ensemble

ATS

16.6.2026 - 12:46

Serena et Venus Williams feront équipe en double à Wimbledon. Elles ont reçu mardi une invitation des organisateurs.

Serena Williams (à gauche) et sa soeur Venus, ici après leur titre en double en 2016 à Wimbledon, retrouveront le tournoi londonien.
Serena Williams (à gauche) et sa soeur Venus, ici après leur titre en double en 2016 à Wimbledon, retrouveront le tournoi londonien.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.06.2026, 12:46

16.06.2026, 14:08

Les deux soeurs, qui ont repris leur carrière après une longue pause à l'été 2025 pour Venus (bientôt 46 ans), et début juin au tournoi du Queen's pour Serena (44 ans), ont remporté 14 tournois du Grand Chelem en double. Elles ont remporté ensemble Wimbledon à six reprises, pour la dernière fois en 2016.

Si Venus s'est parfois alignée en simple depuis son retour sur le circuit, sa cadette n'a jusqu'à présent que rejoué en double. Associée à Victoria Mboko au Queen's, Serena Williams a passé un tour avant d'être contrainte au forfait par une blessure de la Canadienne.

Sa partenaire se blesse. La poisse pour Serena Williams, contrainte de déclarer forfait

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La lauréate de 23 titres du Grand Chelem (en simple) doit entamer plus tard dans la journée de mardi son deuxième tournoi depuis sa reprise, aux côtés de la Tchèque Karolina Muchova au WTA 500 de Berlin.

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Créé en 1877, Wimbledon est le plus ancien tournoi de tennis au monde. Histoire, records, traditions et légendes : retour sur ce qui fait de Wimbledon un événement unique dans le sport.

15.06.2026

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