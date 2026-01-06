Venus Williams s'est inclinée mardi dès son entrée en lice au WTA 250 d'Auckland. Elle sera alignée pour l'Open d'Australie (18 janvier-1er février) qu'elle jouera pour la 20e fois à 45 ans.

Keystone-SDA ATS

L'Américaine, ex-numéro 1 mondiale retombée au 145e rang du classement WTA, s'est inclinée 6-4 4-6 6-2 contre la Polonaise Magda Linette (WTA 52). L'aînée des soeurs Williams, lauréate de sept titres du Grand Chelem en simple, est désormais attendue au WTA 250 de Hobart (12-17 janvier), où elle bénéficiera comme à Auckland d'une invitation des organisateurs pour intégrer le tableau final.

Revenue sur le circuit à l'été 2025 après seize mois loin des courts, Venus Williams mettra ensuite le cap sur Melbourne pour l'Open d'Australie, dont elle a atteint la finale en 2003 et 2017, mais qu'elle n'a plus disputé depuis cinq ans.