US Open Venus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

ATS

26.8.2025 - 05:57

Revenue fin juillet sur le circuit WTA à 45 ans passés, Venus Williams s'est inclinée lundi au 1er tour de l'US Open. Mais elle est tombée avec les honneurs face à la 13e mondiale Karolina Muchova.

Keystone-SDA

26.08.2025, 05:57

26.08.2025, 07:25

Demi-finaliste des deux dernières éditions du Majeur new-yorkais, Karolina Muchova s'est imposée 6-3 2-6 6-1 face à la septuple lauréate en Grand Chelem. «Vous m'avez fait stresser (...) j'étais un peu perdue dans le deuxième set», a lancé la Tchèque au public du Stade Arthur Ashe dans son interview d'après-match.

Si l'aînée des soeurs Williams n'a pas réussi à rééditer sa performance du tournoi de Washington, quand elle avait gagné fin juillet son premier match officiel après 16 mois loin du circuit, elle a offert une belle résistance à son adversaire, qui l'avait déjà dominée au 1er tour à Flushing Meadows en 2020.

Mais malgré les encouragements des spectateurs, Venus Williams n'a pas réussi à menacer Karolina Muchova au troisième set. Elle achève donc la tournée américaine sur dur avec un bilan (en simple) d'une victoire pour trois défaites.

Retombé à la 582e place du classement WTA, l'ex-no 1 mondial avait intégré le tableau final à New York grâce à une invitation des organisateurs. «Je n'ai pas gagné, mais je suis très fière de la façon dont j'ai joué», a déclaré Venus Williams en conférence de presse.

Yeux embués

«Avec mon équipe, on a travaillé aussi dur et aussi vite que possible, sans prendre de jours de congé. Je ne suis pas sortie dîner, je n'ai pas vu mes amis, je n'ai fait rien d'autre que m'entraîner ces trois derniers mois», a assuré l'Américaine.

Interrogée sur les tournois qu'elle pourrait encore disputer en 2025, la quadragénaire a semblé indiquer qu'elle ne s'alignerait plus en match officiel avant la fin de l'année, dans la mesure où elle ne souhaite plus voyager hors des Etats-Unis pour les disputer.

«A ce stade de ma carrière, je ne veux plus voyager loin pour jouer des tournois (...) Mon but est de faire ce dont j'ai envie», a conclu Venus Williams, dont les yeux se sont soudainement embués en fin de conférence de presse, mettant un terme à l'exercice au bout d'un peu plus de cinq minutes.

