Venus Williams a été sortie d'entrée à Cincinnati jeudi. L'Américaine de 45 ans, qui avait fait sensation en remportant un match à Washington il y a deux semaines, s'est inclinée 6-4 6-4 face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro.

Fighting on 🔛



Jessica Bouzas Maneiro fights past Williams, 6-4, 6-4, to reach the second round in Cincinnati.#CincyTennis pic.twitter.com/A5s4vzY9eX — wta (@WTA) August 7, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Agée de 45 ans, l'aînée des soeurs Williams n'a pas pu réitérer sa performance du WTA 500 de Washington, où elle avait battu sa compatriote Peyton Stearns. Cet exploit, 16 mois après son dernier match, avait fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA.

Jeudi, elle a subi la loi d'une joueuse en pleine confiance: Jessica Bouzas Maneiro a en effet atteint les quarts de finale à Montréal. «Ca n'a pas été facile du tout. Elle est une légende, c'est un honneur d'avoir pu l'affronter», a commenté l'Espagnole, 51e du classement WTA.

Il y a un an, Venus Williams avait subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années. Plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), elle est désormais attendue lors du tournoi de double mixte revisité par l'US Open, au côté du géant américain Reilly Opelka.