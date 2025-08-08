  1. Clients Privés
Cincinnati Pas de nouvel exploit pour Venus Williams, sortie d'entrée

ATS

8.8.2025 - 06:53

Venus Williams a été sortie d'entrée à Cincinnati jeudi. L'Américaine de 45 ans, qui avait fait sensation en remportant un match à Washington il y a deux semaines, s'est inclinée 6-4 6-4 face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.08.2025, 06:53

08.08.2025, 07:35

Agée de 45 ans, l'aînée des soeurs Williams n'a pas pu réitérer sa performance du WTA 500 de Washington, où elle avait battu sa compatriote Peyton Stearns. Cet exploit, 16 mois après son dernier match, avait fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA.

Washington. Venus Williams signe son retour avec une victoire à 45 ans

WashingtonVenus Williams signe son retour avec une victoire à 45 ans

Jeudi, elle a subi la loi d'une joueuse en pleine confiance: Jessica Bouzas Maneiro a en effet atteint les quarts de finale à Montréal. «Ca n'a pas été facile du tout. Elle est une légende, c'est un honneur d'avoir pu l'affronter», a commenté l'Espagnole, 51e du classement WTA.

Il y a un an, Venus Williams avait subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années. Plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), elle est désormais attendue lors du tournoi de double mixte revisité par l'US Open, au côté du géant américain Reilly Opelka.

Bencic alignée avec Zverev !. Des paires prestigieuses dans un tournoi décrié à l’US Open

Bencic alignée avec Zverev !Des paires prestigieuses dans un tournoi décrié à l’US Open

