La légende américaine du tennis Venus Williams, 479e joueuse mondiale et toujours active à 45 ans, a été éliminée d'entrée mardi du WTA 1000 de Madrid, battue par l'Espagnole Kaitlin Quevedo (140e) 6-2, 6-4.

Home soil debut win 💚



Kaitlin Quevedo moves past Williams in straight sets 6-2, 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/70O1TliNvc — wta (@WTA) April 21, 2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Ancienne N.1 mondiale et sept fois vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, Venus Williams a reçu une invitation des organisateurs à Madrid, comme à Indian Wells en mars et à l'Open d'Australie en janvier.

Il s'agissait du premier match sur terre battue de Venus Williams depuis Roland-Garros en 2021.

Invitée elle aussi, Quevedo, 20 ans, participait pour la première fois au tournoi principal d'un WTA 1000.

Mardi soir, chaque jeu était disputé dans le premier set, marqué par des nombreuses fautes à cause du vent qui soufflait sur le court Manolo Santana. Physiquement empruntée, l'Américaine ne pouvait pas faire durer les échanges et c'est la jeune Espagnole qui a pris les commandes de la rencontre en un peu plus d'une heure.

La doyenne du tournoi a mieux démarré la deuxième manche en menant 3 jeux à 0. La pluie a alors interrompu la rencontre le temps de fermer le toit du court central. L'Espagnole a remporté cinq jeux consécutifs et s'est offert la rencontre sur un dernier revers mal maîtrisé de Williams. Elle affrontera au prochain tour l'Américaine Hailey Baptiste (32e).