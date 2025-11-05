  1. Clients Privés
Tennis A 45 ans, Venus Williams n'a pas encore dit son dernier mot !

ATS

5.11.2025 - 10:48

L'ex-no 1 mondial Venus Williams n'a pas encore décidé de ranger sa raquette. A 45 ans, l'Américaine va disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Keystone-SDA

05.11.2025, 10:48

05.11.2025, 10:55

L'aînée des soeurs Williams, aux sept titres de Grand Chelem, a bénéficié d'une invitation pour disputer ce tournoi au début de l'année (5-11 janvier), placé juste avant l'Open d'Australie (18 janvier – 1er février).

Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington. Pour ce come-back, elle avait fait face à sa compatriote Peyton Stearns, 24 ans et 35e joueuse mondiale... qui n'était pas née lorsque Venus Williams avait soulevé son premier trophée à Wimbledon en 2000. Celle-ci avait gagné la rencontre en deux sets.

Washington. Venus Williams signe son retour avec une victoire à 45 ans

WashingtonVenus Williams signe son retour avec une victoire à 45 ans

Venus Williams avait ensuite disputé deux autres rencontres en simple lors de l'été, toutes deux perdues, à Cincinnnati et à l'US Open, non sans prendre un set à la 13e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Muchova, à New York.

US Open. Venus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

US OpenVenus Williams s'incline avec les honneurs au premier tour

«Influence profonde»

«Elle est l'une des grandes joueuses de l'ère moderne et ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes», a déclaré le directeur du tournoi d'Auckland Nicolas Lamperin, assurant qu'elle était dans une «forme et une condition remarquables». «Venus a eu une influence profonde sur l'évolution du tennis féminin et a inspiré la prochaine génération par sa passion inébranlable pour ce sport», a-t-il ajouté.

Venus Williams, qui avait remporté l'Auckland Classic en 2015, a remporté cinq titres en simple à Wimbledon, deux US Open et une médaille d'or olympique à Sydney en 2000. Nicolas Lamperin a estimé que c'était un «privilège» de la revoir jouer à Auckland. «Tous les fans de sport devraient saisir cette occasion pour voir l'une des plus grandes joueuses de tous les temps en action», a-t-il dit.

