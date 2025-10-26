  1. Clients Privés
Tennis «Véritable gifle» - Jannik Sinner déclenche l'ire des Italiens

ATS

26.10.2025 - 14:03

Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis passe mal en Italie. Selon un sondage publié dimanche, 63% des Italiens trouvent injustifiable la décision du no 2 mondial.

Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis est injustifiable pour les Italiens.
Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis est injustifiable pour les Italiens.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 14:03

26.10.2025, 14:09

Selon le sondage réalisé par l'institut SWG pour le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, seulement 37% des 800 personnes interrogées trouvent la décision de Jannik Sinner, grand artisan des sacres de l'Italie dans la compétition en 2023 et 2024, «compréhensible et justifiable».

Ils sont 42% à la trouver «compréhensible mais injustifiable» et 21% à la qualifier d'"incompréhensible et d'injustifiable». Quelque 30% des Italiens interrogés estiment même que Sinner devrait être sanctionné pour n'avoir pas participé à la Coupe Davis cette année.

Jannik Sinner a justifié son forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 18 au 23 novembre à domicile, à Bologne, en invoquant la préparation de la saison 2026.

«Cela a été une décision difficile à prendre, mais la Coupe Davis nous l'avons gagnée en 2023 et 2024. Mon objectif après Turin (où aura lieu le Masters ATP du 9 au 16 novembre) est de bien repartir bien «vers 2026», a-t-il expliqué en début de semaine.

«Une semaine de plus (de préparation), cela semble peu, mais cela fait toute la différence», a estimé Jannik Sinner qui a remporté trois titres en 2025 dont l'Open d'Australie et Wimbledon.

Coupe Davis. Jannik Sinner absent, l’Italie privée de son atout majeur

Coupe DavisJannik Sinner absent, l’Italie privée de son atout majeur

Une «véritable gifle»

L'Italien de 24 ans a notamment été critiqué pour avoir préféré disputer une exhibition en Arabie saoudite richement dotée, le Six Kings Slam, plutôt que de jouer devant le public italien à Bologne. L'ancienne gloire du tennis italien Nicola Pietrangeli a qualifié la décision de Sinner de «véritable gifle pour le sport italien».

Archive sur Jannik Sinner

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L’US Open, théâtre de la dernière rivalité entre Alcaraz et Sinner

L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu le tenant du titre Jannik Sinner en finale de l'US Open début septembre et lui a repris la place de no 1 mondial au classement ATP. La rivalité entre les deux hommes ne fait que grandir ces derniers mois.

24.09.2025

