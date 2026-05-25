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Roland-Garros Un coup de chaleur a failli avoir raison de Ruud au premier tour

ATS

25.5.2026 - 21:24

Victime d'un coup de chaud, le Norvégien Casper Ruud (ATP 16) a réussi à se qualifier pour le 2e tour de Roland-Garros lundi. Il a battu le Russe Roman Safiullin (141) 6-2 7-6 (7/5) 5-7 0-6 6-2.

Keystone-SDA

25.05.2026, 21:24

25.05.2026, 21:54

Finaliste au Masters 1000 de Rome, Ruud a d'abord dominé son adversaire, avec cinq balles de match, dont trois alors qu'il servait pour le gain de la rencontre à 5-3 dans le 3e set en menant 40-0.

Sauf que le Norvégien de 27 ans a ensuite totalement déjoué, en retard sur tous ses déplacements et maladroit sur ses coups, cédant finalement le set au Russe.

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Au début du 4e set, Ruud a demandé à recevoir des soins sur le court Simonne-Mathieu, le regard dans le vide et le visage en sueur, victime d'un coup de chaud en raison des températures caniculaires (33°C) à la Porte d'Auteuil.

Alors qu'il menait 5 jeux à 0, le Russe a appelé à son tour l'équipe médicale, à qui il a montré sa jambe. Les deux joueurs ont quitté le court avant le début du 5e set durant plus de 16 minutes pour être soignés en dehors.

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Dans la dernière manche le Norvégien a mis fin à la série de 11 jeux consécutifs remportés par Safiullin avant de le breaker pour mener 3 jeux à 1. Il a finalement validé son ticket pour le 2e tour sur le service de son adversaire, sur sa 6e balle de match au bout de 3h56.

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