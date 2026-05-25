Victime d'un coup de chaud, le Norvégien Casper Ruud (ATP 16) a réussi à se qualifier pour le 2e tour de Roland-Garros lundi. Il a battu le Russe Roman Safiullin (141) 6-2 7-6 (7/5) 5-7 0-6 6-2.

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Finaliste au Masters 1000 de Rome, Ruud a d'abord dominé son adversaire, avec cinq balles de match, dont trois alors qu'il servait pour le gain de la rencontre à 5-3 dans le 3e set en menant 40-0.

Sauf que le Norvégien de 27 ans a ensuite totalement déjoué, en retard sur tous ses déplacements et maladroit sur ses coups, cédant finalement le set au Russe.

Au début du 4e set, Ruud a demandé à recevoir des soins sur le court Simonne-Mathieu, le regard dans le vide et le visage en sueur, victime d'un coup de chaud en raison des températures caniculaires (33°C) à la Porte d'Auteuil.

Alors qu'il menait 5 jeux à 0, le Russe a appelé à son tour l'équipe médicale, à qui il a montré sa jambe. Les deux joueurs ont quitté le court avant le début du 5e set durant plus de 16 minutes pour être soignés en dehors.

Dans la dernière manche le Norvégien a mis fin à la série de 11 jeux consécutifs remportés par Safiullin avant de le breaker pour mener 3 jeux à 1. Il a finalement validé son ticket pour le 2e tour sur le service de son adversaire, sur sa 6e balle de match au bout de 3h56.