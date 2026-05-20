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Rabat Une victoire probante pour Jil Teichmann

ATS

20.5.2026 - 14:00

Jil Teichmann (WTA 207) reprend des couleurs. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Rabat en battant 6-3 6-4 l'Américaine Alycia Parks (WTA 80).

Jil Teichmann se refait une santé au Maroc.
Jil Teichmann se refait une santé au Maroc.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.05.2026, 14:00

20.05.2026, 14:02

L'Alémanique, qui avait mis fin à sa saison 2025 au début de l'automne dernier en évoquant une grosse fatigue, a cueilli mercredi son deuxième succès sur le circuit WTA en neuf mois, deux jours après sa victoire au 1er tour. Elle a maîtrisé les jeux de service de l'Américaine, dont les quatre aces n'ont pas suffi, en réalisant le break décisif pour se détacher à 5-4 en deuxième manche.

Bénéficiant d'un classement protégé, Jil Teichmann est qualifiée pour le tableau principal de Roland-Garros, qui débute dimanche. Elle jouera son quart de Rabat contre la gagnante du match entre Yasmine Kabbaj (MAR/WTA 334) et l'Allemande de 38 ans Tatjana Maria (WTA 52, no 3).

Rabat. Un succès qui fait du bien au moral pour Jil Teichmann

RabatUn succès qui fait du bien au moral pour Jil Teichmann

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