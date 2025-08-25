Révélation de l'été avec son sacre dans le WTA 1000 de Montréal, Victoria Mboko (WTA 23) a chuté dès le 1er tour de l'US Open lundi.

Barbora Krejcikova takes out Montreal champion Mboko in straights! pic.twitter.com/d43ST8JOUc — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Keystone-SDA ATS

La jeune Canadienne de 18 ans a subi la loi de l'expérimentée Barbora Krejcikova (WTA 62).

Ex-membre du top 10 et double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Wimbledon 2024), Barbora Krejcikova (29 ans) a dominé Victoria Mboko 6-3 6-2 dans le Louis Armstrong Stadium pour signer son grand retour aux affaires. La Tchèque affrontera au 2e tour la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 94).

La carrière de sa compatriote Petra Kvitova (WTA 543) a par ailleurs pris fin lundi. La double gagnante de Wimbledon (2011 et 2014), ex-no 2 de la hiérarchie, a été poussée à la retraite par la Française Diane Parry (WTA 107). La gauchère de 35 ans s'est lourdement inclinée, 6-1 6-0, après seulement 52 minutes de jeu.