US Open Premier tour fatal à la jeune star à devenir Mboko

ATS

25.8.2025 - 19:41

Révélation de l'été avec son sacre dans le WTA 1000 de Montréal, Victoria Mboko (WTA 23) a chuté dès le 1er tour de l'US Open lundi.

Keystone-SDA

25.08.2025, 19:41

25.08.2025, 20:19

La jeune Canadienne de 18 ans a subi la loi de l'expérimentée Barbora Krejcikova (WTA 62).

Cincinnati. L'heure du repos : Mboko et Osaka font l'impasse

CincinnatiL'heure du repos : Mboko et Osaka font l'impasse

Ex-membre du top 10 et double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Wimbledon 2024), Barbora Krejcikova (29 ans) a dominé Victoria Mboko 6-3 6-2 dans le Louis Armstrong Stadium pour signer son grand retour aux affaires. La Tchèque affrontera au 2e tour la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 94).

Montréal. L’incroyable Victoria Mboko va au bout de son rêve ! Naomi Osaka s’effondre

MontréalL’incroyable Victoria Mboko va au bout de son rêve ! Naomi Osaka s’effondre

La carrière de sa compatriote Petra Kvitova (WTA 543) a par ailleurs pris fin lundi. La double gagnante de Wimbledon (2011 et 2014), ex-no 2 de la hiérarchie, a été poussée à la retraite par la Française Diane Parry (WTA 107). La gauchère de 35 ans s'est lourdement inclinée, 6-1 6-0, après seulement 52 minutes de jeu.

