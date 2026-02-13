  1. Clients Privés
Doha Finale et top 10 : l’ascension continue pour la révélation 2025

ATS

13.2.2026 - 17:42

La Canadienne Victoria Mboko s'est hissée vendredi en finale du WTA 1000 de Doha. Elle est assurée d'entrer pour la première fois dans le top 10 mondial, à seulement 19 ans.

Keystone-SDA

13.02.2026, 17:42

Révélée par sa victoire surprise au WTA 1000 de Montréal à l'été 2025, l'actuelle 13e mondiale a battu 6-3 6-2 la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 24), finaliste du tournoi qatari en 2016 et en 2025.

Montréal. L’incroyable Victoria Mboko va au bout de son rêve ! Naomi Osaka s’effondre

MontréalL’incroyable Victoria Mboko va au bout de son rêve ! Naomi Osaka s’effondre

Née aux États-Unis et élevée à Toronto par des parents ayant fui la République démocratique du Congo en 1999, Mboko affrontera samedi pour le titre la Tchèque Karolina Muchova (WTA 19) ou la Grecque Maria Sakkari (WTA 52).

En battant la 7e mondiale Mirra Andreeva en huitièmes de finale puis la récente lauréate de l'Open d'Australie Elena Rybakina (WTA 3) en quarts, la Canadienne a pour la première fois réussi à éliminer deux membres du top 10 au cours d'un même tournoi.

