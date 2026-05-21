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Un nouveau coach Novak Djokovic fait appel à un «ami» pour l’épauler

ATS

21.5.2026 - 08:39

Novak Djokovic a annoncé mercredi que son compatriote serbe et ancien joueur Viktor Troicki était désormais son entraîneur principal. Il sera en quête d'un 25e Grand Chelem à Roland Garros.

Viktor Troicki est déjà présent aux côtés de Novak Djokovic lors de la préparation pour Roland-Garros.
Viktor Troicki est déjà présent aux côtés de Novak Djokovic lors de la préparation pour Roland-Garros.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

21.05.2026, 08:39

«Bienvenue à mon ami, coéquipier et désormais coach... Viktor Troicki», a écrit sur son profil Instagram l'ancien numéro un mondial et actuel 4e, qui fêtera vendredi ses 39 ans.

Troicki, 40 ans, ancien 12e mondial et capitaine de l'équipe de Coupe Davis de Serbie, avait fait partie du staff de Djokovic lorsqu'il a remporté l'or olympique aux Jeux de Paris-2024, sur la terre battue de Roland-Garros.

«Merci pour le dur labeur». Coup de théâtre ! Novak Djokovic et Andy Murray se séparent

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Un an après s'être séparé de son ancien coach et ancien concurrent du Big Four, l'Ecossais Andy Murray, qui était resté six mois à ses côtés, Novak Djokovic devrait détailler la composition de son nouvel encadrement cette semaine avant le début du Grand Chelem parisien.

Viktor Troicki avait été aperçu aux côtés de Djokovic lors d'une séance d'entraînement mardi Porte d'Auteuil.

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