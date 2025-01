Il n'y a pas eu de 16e victoire de suite pour Viktorija Golubic (WTA 95). La Zurichoise est tombée d’entrée à Melbourne face à Elise Mertens (WTA 34) malgré deux balles de match en sa faveur.

Bien des regrets pour Vitkorija Golubic... KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Victorieuse de ses 15 derniers matches avant d'engager le fer lundi, Viktorija Golubic s’est inclinée 4-6 7-6 (10/8) 6-4 après un long combat de 2h.47’. Elle a mené 6/4 dans le jeu décisif du deuxième set sans pouvoir conclure. Après avoir écarté ces deux balles de match et être revenue à un set partout, la Belge a fait la course en tête dans la manche décisive. Elle a mené 5-3 avant de concéder un break. Mais à 5-4 à la relance, elle trouvait une dernière fois l’ouverture. Finaliste la semaine dernière à Hobart, l’ancienne no 12 mondiale a signé son deuxième succès en deux rencontres devant Viktorija Golubic.

Seizième de finaliste l’an dernier à Melbourne, Viktorija Golubic va à nouveau perdre sa place dans le top 100 après cette défaite. Mais elle devrait la retrouver très rapidement si elle oublie ces deux balles de match contre Elise Mertens. Avant de s’incliner devant la Belge, elle avait gagné deux titres à Jiujiang et à Limoges, deux matches de Fed Cup contre la Serbie et trois tours de qualification à Melbourne. On peut parler d'une série magnifique.