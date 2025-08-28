  1. Clients Privés
US Open Viktorija Golubic boit la tasse à New York

ATS

28.8.2025 - 18:55

Le parcours de Viktorija Golubic à l'US Open a pris fin jeudi au 2e tour. La Zurichoise s'est inclinée en deux sets, 6-1 6-4, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, tête de série numéro 18.

Viktorija Golubic n'a pas eu voix au chapitre face à Beatriz Haddad Maia.
Viktorija Golubic n'a pas eu voix au chapitre face à Beatriz Haddad Maia.
IMAGO/Hasenkopf

Keystone-SDA

28.08.2025, 18:55

28.08.2025, 19:15

Golubic (WTA 72) n'a pas vraiment eu voix au chapitre face à Haddad Maia, quart de finaliste à Flushing Meadows en 2024. Elle a attendu le moment où son adversaire a servi pour le match pour se procurer ses deux premières balles de break, ce qui n'a pas empêché la Brésilienne de conclure l'affaire en deux manches.

La Zurichoise au revers à une main a très mal négocié la première manche, lors de laquelle Haddad Maia a aligné cinq jeux consécutifs. Sa révolte esquissée en fin de match s'est avérée bien trop tardive pour réussir l'exploit de rallier le 3e tour.

US Open réussi

Cet US Open peut malgré tout être qualifié de réussi pour Golubic, qui a battu au premier tour la Française Loïs Boisson, demi-finaliste du dernier Roland-Garros. La Suissesse a ainsi atteint le 2e tour du Grand Chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière, après sept éliminations d'entrée.

