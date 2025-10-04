  1. Clients Privés
Tennis Viktorija Golubic en finale du tournoi de Suzhou

ATS

4.10.2025 - 09:47

Viktorija Golubic (WTA 70) est en finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé la tête de série no 2 du tableau, l'Allemande Tatjana Maria (WTA 44), 6-3 6-3 samedi en demi-finale.

Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou.
Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou.
ats

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:47

04.10.2025, 09:54

La vice-championne olympique 2021 de double visera son premier titre de l'année en Chine pour sa deuxième finale dans un tournoi de cette catégorie, équivalent des Challengers ATP, après celle perdue à Varsovie début août. Elle affrontera dimanche l'Américaine Katie Volynets (WTA 107).

Viktorija Golubic (32 ans) a maîtrisé son sujet samedi dans le duel de trentenaires qui l'opposait à Tatjana Maria (38 ans). Elle a certes perdu à trois reprises son service mais a toujours fait la course en tête, signant six breaks pour conclure après moins de 80 minutes de jeu.

