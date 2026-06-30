Viktorija Golubic (WTA 62) s'est qualifiée pour le 2e tour à Wimbledon. La Zurichoise a battu la Russe Iryna Shymanovich (WTA 215), le jour de ses 29 ans, 6-2 2-6 6-1.

Dans le premier set, Golubic a breaké deux fois son adversaire. Au cours de la deuxième manche, c'est l'inverse qui s'est produit. La gauchère de 33 ans a concédé par deux fois son engagement.

Dans la dernière manche, Golubic a repris ses esprits et le contrôle de la rencontre. Elle a rapidement mené 4-0 avant de se faire rattraper par une certaine peur et de laisser filer un jeu de service. Heureusement, elle a pu reprendre sa marche en avant pour mener 5-1 et finalement conclure sur un ace.

A prochain tour, la Zurichoise affrontera l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17).