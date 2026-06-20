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Nottingham Viktorija Golubic rate la marche avant la finale

ATS

20.6.2026 - 16:50

Pas de finale sur le gazon de Nottingham pour Viktorija Golubic. La Zurichoise de 33 ans s'est inclinée en demi-finale face à l'Américaine Emma Navarro (WTA 25) 7-6 (7/5) 6-2).

Keystone-SDA

20.06.2026, 16:50

20.06.2026, 16:54

Golubic (WTA 76) a manqué une occasion de remporter son troisième titre sur le circuit WTA. Mais la Zurichoise n'a pas eu la moindre chance lors de ce deuxième duel contre la New-Yorkaise. Dans le premier set, Golubic avait réussi à tenir jusqu'au tie-break en sauvant une balle de set à 5-4 et en subtilisant une nouvelle fois le service de Navarro.

Mais au deuxième set, l’ancienne numéro 8 mondiale a serré le jeu pour se placer hors de portée de la Zurichoise. Elle a surtout été nettement meilleure sur les jeux de retour dans un match qui a duré 2h10. Navarro défiera en finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 27).

Viktorija Golubic s’est qualifiée pour les demi-finales d’un tournoi WTA pour la première fois depuis novembre 2025. Elle a disputé cinq finales dans sa carrière et a décroché le titre à Gstaad en 2016, ainsi qu'à Jiujiang en 2024.

Nottingham. Viktorija Golubic retrouve le dernier carré sur gazon

NottinghamViktorija Golubic retrouve le dernier carré sur gazon

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