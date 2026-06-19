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Nottingham Viktorija Golubic retrouve le dernier carré sur gazon

ATS

19.6.2026 - 20:07

Cinq ans après son quart de finale à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 76) brille à nouveau sur l’herbe anglaise. Elle disputera ce samedi les demi-finales du WTA 250 de Nottingham.

Keystone-SDA

19.06.2026, 20:07

19.06.2026, 20:53

La Zurichoise doit son accession dans le dernier carré à sa victoire sur l’Américaine Ann Li (WTA 29) qui l’avait battue l’an dernier au 1er tour à Wimbledon. Elle s’est imposée 6-3 2-6 6-3 pour s’offrir sa neuvième demi-finale sur le Circuit, la première depuis l’automne dernier à Jiujiang. Comme la veille face à la Turque Zeynep Sönmez (WTA 61), elle a su renverser les pronostics grâce à sa science du jeu.

Ce samedi, Viktorija Golubic affrontera Emma Navarro (WTA 25) contre laquelle elle s’était inclinée en 2024 à Hong Kong lors de leur seule confrontation à ce jour. Ancienne no 8 mondiale, l’Américaine a traversé des mois difficiles avant de revenir au premier plan à la faveur de son succès le mois dernier au WTA 500 de Strasbourg.

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