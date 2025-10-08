Novak Djokovic a vomi, les chaussures d'Alexander Zverev trempées de sueur, Emma Raducanu a abandonné son match au bord du malaise, et ce n'est pas fini : il va continuer à faire très chaud cette fin de semaine en Chine.

Comme de nombreux joueurs, Novak Djokovic souffre de la chaleur en Chine. KEYSTONE

Le Danois Holger Rune a qualifié de «brutales» les températures supérieures à 30°C et l'humidité dépassant les 80% au Masters 1000 de Shanghai. «Vous voulez qu'un joueur meure sur le court ?», a-t-il demandé au vu des conditions de jeu extrêmes.

Djokovic a aussi qualifié mardi ces conditions de «très difficiles physiquement», alors qu'il a dû lutter contre la chaleur et une blessure au mollet gauche pour se qualifier en quarts de finale.

Le Serbe de 38 ans s'est souvent accroupi entre les échanges contre l'Espagnol Jaume Munar et a vomi sur le court. Après une faute directe, Djokovic s'est même effondré et est resté allongé alors qu'un médecin se précipitait vers lui, avant de se ressaisir pour remporter le match en trois sets.

Humidité suffocante

Le no 1 mondial Jannik Sinner a abandonné dimanche, victime de crampes, et Zverev, troisième mondial, a été battu lundi après avoir dû interrompre son match pour changer ses chaussures, trempées de sueur.

Les spectateurs du court central agitaient leurs éventails et faisaient tout pour lutter contre l'humidité suffocante. Le court principal de Shanghai est bien équipé d'un toit, mais il ne sera fermé qu'en cas de pluie, ce qui n'est pas prévu pour le reste du tournoi.

Mardi, Rune a demandé à l'ATP, l'instance dirigeante du tennis masculin, d'introduire une règle concernant les pics de chaleur, comme celui vécu à Shanghai. L'ATP a répondu dans un communiqué que la sécurité des joueurs était sa priorité absolue et qu'elle envisageait une telle politique.

Actuellement, les décisions concernant les matches en raison des conditions météorologiques, y compris la chaleur, «relèvent de la responsabilité du superviseur ATP sur place», a-t-elle rappelé. Les températures étaient légèrement moins oppressantes mercredi à Shanghai, avec tout de même 29°C, mais elles vont remonter jusqu'à dimanche, jour de la finale, avec un pic à 32 ou 33°C.

Le Français Arthur Rinderknech, qualifié mercredi pour les quarts, a noté que les joueurs n'étaient pas les seuls à souffrir: «C'était tout aussi difficile pour les ramasseurs de balles, pour l'arbitre, pour les spectateurs, tout le monde essayait de s'aérer le visage parce qu'il faisait vraiment chaud».

«Jouer, plutôt que mourir sur le court»

Les conditions sont tout aussi difficiles à Wuhan, dans le centre de la Chine, où jouent les femmes. Les températures sont supérieures à la moyenne pour cette période de l'année dans les deux villes. Les scientifiques n'ont cessé de mettre en garde contre le fait que le changement climatique provoqué par l'homme entraîne des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus intenses dans le monde.

Mardi, à Wuhan, Emma Raducanu et Jelena Ostapenko ont toutes deux abandonné. La tension artérielle d'Emma Raducanu a notamment été contrôlée avant qu'elle ne quitte le court, victime de vertiges. Mercredi, c'est la Tchèque Karolina Muchova qui n'a pas résisté à la chaleur et s'est retirée au deuxième set.

La no 2 mondiale Iga Swiatek, a demandé aux organisateurs de prendre en compte la sécurité des joueuses lors de la programmation des matches sur les courts extérieurs, non couverts. «Sur le court central, je pense qu'il fait un peu plus frais grâce à la climatisation, a-t-elle estimé. Mais j'espère que les autres matches seront programmés à des heures où les filles pourront jouer, plutôt que de mourir de chaud sur le court.»

Il fait plus de 30°C à Wuhan, ce qui a contraint les organisateurs à appliquer lundi la règle de la WTA relative à la chaleur: les matches sur les courts extérieurs ont été suspendus. Cette règle, également appliquée pendant une partie de la journée mardi, permet aussi aux joueuses de prendre une pause de 10 minutes entre les deuxième et troisième sets, et signifie que le tournoi peut fermer le toit du court central. Elle devrait encore être appliquée plusieurs fois jusqu'à dimanche.