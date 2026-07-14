Simona Waltert (WTA 81) n'a pas su enchaîner après sa finale disputée dimanche dans le Challenger de Bastad. La Grisonne a été battue dès le 1er tour du WTA 250 d'Iasi en Roumanie.

Waltert s'est inclinée 6-1 6-4 devant la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 142) mardi en début de soirée pour subir sa quatrième défaite consécutive dans un 1er tour sur le circuit principal (après Rabat, Roland-Garros et Wimbledon). Son dernier succès sur le WTA Tour remonte au mois de mai à Rome.

Nettement dominée dans un premier set où elle avait pourtant signé le break d'entrée, Simona Waltert a semblé en mesure de renverser la table, elle qui a mené 4-2 service à suivre dans la deuxième manche. Mais elle a perdu les quatre derniers jeux d'un match qui a duré 81 minutes.