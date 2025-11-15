La Suisse a battu la Slovaquie 2-1 à Cordoba lors de son premier match des play-off de Billie Jean King Cup. Le point décisif a été inscrit grâce au double composé par Simona Waltert et Céline Naef.

La Suisse débute par un succès grâce à son double décisif. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le duo a battu la paire Katarina Kuzmova - Nina Vargova 7-5 6-3. Les Suissesses affronteront l'Argentine dimanche. Cette dernière avait dominé la Slovaquie 2-0 vendredi. L'équipe qui remportera ce match restera dans le groupe mondial.

Tout était pourtant mal parti pour la Suisse. La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) s'était inclinée 7-5 6-2 face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) dans le duel des deux numéros deux. Pourtant, la Suissesse avait mené 5-1 avant de concéder la bagatelle de huit jeux consécutifs.

Simona Waltert (WTA 86) a ensuite égalisé en battant Rebecca Sramkova (WTA 74) 6-4 6-4. La Grisonne âgée de 24 ans a livré une excellente partie. Elle a conclu sur sa première balle de match après 102 minutes de jeu.