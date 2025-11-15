  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Billie Jean King Cup Waltert et Naef offrent la victoire à la Suisse en double

ATS

15.11.2025 - 17:09

La Suisse a battu la Slovaquie 2-1 à Cordoba lors de son premier match des play-off de Billie Jean King Cup. Le point décisif a été inscrit grâce au double composé par Simona Waltert et Céline Naef.

La Suisse débute par un succès grâce à son double décisif.
La Suisse débute par un succès grâce à son double décisif.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.11.2025, 17:09

15.11.2025, 21:41

Le duo a battu la paire Katarina Kuzmova - Nina Vargova 7-5 6-3. Les Suissesses affronteront l'Argentine dimanche. Cette dernière avait dominé la Slovaquie 2-0 vendredi. L'équipe qui remportera ce match restera dans le groupe mondial.

Tout était pourtant mal parti pour la Suisse. La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) s'était inclinée 7-5 6-2 face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) dans le duel des deux numéros deux. Pourtant, la Suissesse avait mené 5-1 avant de concéder la bagatelle de huit jeux consécutifs.

Simona Waltert (WTA 86) a ensuite égalisé en battant Rebecca Sramkova (WTA 74) 6-4 6-4. La Grisonne âgée de 24 ans a livré une excellente partie. Elle a conclu sur sa première balle de match après 102 minutes de jeu.

Les plus lus

En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial
L'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»
Une tornade cause de graves dommages en Algarve
Champions du monde de la fondue titrés à Tartegnin
L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe
10 jours-amende pour le syndic de Romont coupable de violence ou menace