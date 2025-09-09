  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenger de Rennes Wawrinka assure et démarre par une victoire 

ATS

9.9.2025 - 21:04

Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de Rennes. Le Vaudois de 40 ans s’est imposé 6-4 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 636).

Keystone-SDA

09.09.2025, 21:04

09.09.2025, 21:30

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka a eu besoin de moins de 80 minutes pour vaincre son cadet de deux ans, qui a disputé les Interclubs cet été avec Nyon. Un break dans chaque set lui a suffi pour faire la différence.

Stan Wawrinka, qui reste sur une demi-finale dans le Challenger de Cancun à la mi-septembre, affrontera à nouveau un Français en 8e de finale. Il se frottera à Mae Malige (ATP 496), un invité de 19 ans, ou à Dan Added (ATP 274, 26 ans).

Les plus lus

«Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !
Israël bombarde le Qatar et met Trump dans l’embarras
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
Rentes mensuelles de 30 ans décrochées à l'Eurodreams
«Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria