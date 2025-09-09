Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de Rennes. Le Vaudois de 40 ans s’est imposé 6-4 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 636).

La chance quand même d'avoir Stan Wawrinka 🇨🇭 encore sur les courts à 40 ans.



Et en challenger en +, à Rennes, tournoi super accessible. N'hésitez pas mes amis bretons à vous rendre sur place !



Il jouera en 1/8 vs Added ou Malige, un français donc 🇫🇷pic.twitter.com/OszDtZzqWA — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) September 9, 2025

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka a eu besoin de moins de 80 minutes pour vaincre son cadet de deux ans, qui a disputé les Interclubs cet été avec Nyon. Un break dans chaque set lui a suffi pour faire la différence.

Stan Wawrinka, qui reste sur une demi-finale dans le Challenger de Cancun à la mi-septembre, affrontera à nouveau un Français en 8e de finale. Il se frottera à Mae Malige (ATP 496), un invité de 19 ans, ou à Dan Added (ATP 274, 26 ans).