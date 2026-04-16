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En invité d’honneur Stan Wawrinka aura bel et bien le droit à son dernier Roland-Garros

ATS

16.4.2026 - 15:38

Stan Wawrinka aura bien droit à une invitation à Roland-Garros. Les organisateurs ont en effet annoncé jeudi que le Vaudois «disputera son 21e et dernier Roland-Garros en 2026».

Stan Wawrinka disputera bien Roland-Garros cette année
Stan Wawrinka disputera bien Roland-Garros cette année
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

16.04.2026, 15:38

16.04.2026, 15:41

Ce sera «l'occasion pour les organisateurs de l’honorer à l’issue de son dernier match Porte d'Auteuil», peut-on lire dans un texte diffusé sur le site internet officiel du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Même si le mot «invitation» n'a pas été prononcé, aucun doute n'est permis.

Sacré en 2015 à Paris après avoir terrassé Novak Djokovic en finale, Stan Wawrinka (41 ans) n'est pas suffisamment bien classé – 107e lundi dernier – pour rentrer directement dans le tableau principal. Son nom n'apparaissait pas dans l'Entry List publiée mardi par le tournoi, le «cut» se situant au 103e rang.

Privé de Roland-Garros ?. Stan Wawrinka dans l’espoir d'un coup de pouce des organisateurs

Privé de Roland-Garros ?Stan Wawrinka dans l’espoir d'un coup de pouce des organisateurs

Pour sa dernière porte d'Auteuil, Gaël Monfils va également recevoir une invitation. Le Parisien a en outre reçu carte blanche de la Fédération française (FFT) pour organiser une soirée d'adieux sur le court Philippe-Chatrier, avec des DJ, des chanteurs et de grands noms du tennis français et international, le 21 mai.

2,8 millions pour les vainqueurs

La dotation globale de Roland-Garros s'élève par ailleurs à 61,7 millions d'euros pour l'édition 2026, en hausse de 9,5% sur un an, à se partager entre tous les participants, ont aussi annoncé les organisateurs. Les vainqueurs du simple messieurs et du simple dames recevront chacun 2,8 millions d'euros.

La répartition du «prize money» varie de 24'000 euros pour une défaite au 1er tour des qualifications en simple, à 2,8 millions pour les vainqueurs en simple (contre 2,5 millions l'an dernier). Atteindre le tour principal rapporte au minimum 87'000 euros (élimination au 1er tour).

Roland-Garros rémunère mieux le vainqueur que l'Open d'Australie (4,15 millions de dollars australiens en 2026, soit environ 2,5 millions d'euros), mais moins bien que Wimbledon (3,4 millions d'euros environ en 2025) et l'US Open (4,3 millions d'euros en 2025).

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