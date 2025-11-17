Stan Wawrinka (ATP 156) et Belinda Bencic (WTA 11) représenteront la Suisse lors de la United Cup (2-11 janvier). Le Vaudois et la St-Galloise joueront à Perth lors de la phase de poules.

Stan Wawrinka et Belinda Bencic disputeront la prochaine United Cup. IMAGO/ZUMA Wire

Les adversaires de la Suisse dans cette phase préliminaire seront l'Italie, qui alignera notamment Flavio Cobolli (ATP 22) et Jasmine Paolini (WTA 8), et la France, qui a retenu Arthur Rinderknech (ATP 29) et Loïs Boisson (WTA 36). Trois groupes en découdront à Perth, les trois autres à Sydney.

Les vainqueurs de groupe – et le meilleur deuxième par ville – se qualifieront pour les quarts de finale de compétition. A noter que Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Celine Naef et Naima Karamoko font également partie de la pré-sélection suisse pour cette compétition qui marquera l'ouverture de la saison.